Пентагон: темпы вывода войск из Афганистана зависят от погоды

Джон Кирби рассказал об успехах по возвращению американских сил из регона.

Пентагон заявил, что темпы вывода войск из Афганистана зависят от погоды. Соответствующую информацию журналистам на регулярном брифинге привел официальный представитель оборонного ведомства Джон Кирби. Спикер прокомментировал заявление Центрального командования Вооруженных сил страны о том, что на данный момент процесс вывода американского контингента из региона завершен на 13-20 процентов.

События там развиваются динамично. План вывода войск рассчитан по срокам, продуман и выверен, но зависит не только от того, что происходит на земле, но и от погоды, и от всех других факторов, которые мы должны учитывать при военном планировании. Джон Кирби, официальный представитель Пентагона

Напомним, что 11 мая военные заявили о завершении процесс по выводу войск из Афганистана на 6-12 процентов. По словам Кирби, данные показатели не говорят о том, что темпы и далее будут такими же высокими. Однако приказ Байдена был дан Пентагону четко: администрация Белого дома планирует завершить процесс к началу сентября.

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Фото: YouTube/The Hill