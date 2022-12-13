Пентагон заявил, что полет бомбардировщиков B-1 над Балтикой проводился в рамках учений

Патрик Райдер рассказал о ситуации в Балтийском море.

Взаимодействие американских бомбардировщиков B-1 с российским истребителем Су-27 над Балтийским морем было "безопасным и профессиональным". Соответствующее мнение в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне высказал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник заметил, что ранее в российском Национальном центре управления обороной проинформировали общественность о том, то самолет Су-27 вылетал на перехват двух иностранных воздушных судов В-1В ВВС США, которые пролетали над водами Балтики.

Два наших бомбардировщика - это часть нашей оперативной группы в составе ВВС, которая выполняет регулярные полеты в различных частях мира. Это были давно запланированные учения в Европе. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

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Фото и видео: YouTube / Defense Now