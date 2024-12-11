Патрик Райдер не смог дать ответ о том, выделит ли администрация при Байдене деньги для ВСУ.

Американское министерство по обороне заявило, что новых объявлений о новых поставках оружия из США Украине у них нет. Соответствующей информацией во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник не смог уточнить СМИ, возможны ли такого рода объявления в оставшиеся дни работы текущей администрации США при президенте Джо Байдене. Политик предаст должностные полномочия Дональду Трапу уже 20 января.

Объявить с трибуны мне не о чем. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Известно, что уходящая из Белого дома администрация взяла на себя обязательства с начала российской специальной военной операции (СВО) РФ предоставить Украине вооружения на общую сумму 65,4 миллиарда долларов. В Пентагоне уточнили на прошлой неделе, что администрация Джо Байдена не успела израсходовать выделенные Конгрессом США чуть менее четырех миллиардов долларов.

США намерены продолжать выделять помощь Киеву до инаугурации Трампа.

Фото и видео: YouTube / Defense Now