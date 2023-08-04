Пентагон заявил, что не наблюдает непосредственных угроз на границе Польши и Белоруссии

Американские власти не наблюдают каких-либо обострений и повышенных рисков на границе Польши и Белоруссии в настоящий момент. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель оборонного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Таким образом чиновник прокомментировал тему безопасности между европейскими странами на фоне заявлений Варшавы о росте напряженности в регионе. В Пентагоне уточнили, что военным не известно о повышенном риске для трансграничных операций.
Мне неизвестно о каких-либо планах по изменению готовности американских сил. Мы, разумеется, привержены обеспечению безопасности НАТО и продолжим поддерживать контакты с нашими польскими союзниками.
Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона
Пентагон пока не подтвердил планы разместить военных на судах в Ормузском проливе.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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