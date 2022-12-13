Пентагон заявил, что конфликт на Украине выявил проблемы с производством боеприпасов в США

Колин Каль рассказал о производстве снарядов GMLRS и боеприпасов 155-мм калибра для гаубиц.

Конфликт на Украине выявил недостатки военно-промышленной базы США, которая, как выяснилось, не могла производить боеприпасы в нужном количестве. Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль на слушаниях в профильном комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, посвященным американской военной помощи ВСУ.

Я думаю, что конфликт на Украине показал, что, честно говоря, наша военно-промышленная база не находилась на должном уровне с точки зрения необходимости производства боеприпасов. Колин Каль, замглавы Пентагона

Замглавы Пентагона по политическим вопросам добавил, что приоритетом для американских военных является создать такие условия, чтобы можно было увеличить производство того, что, как ожидается специалистами, киевскому режиму потребуется в дальнейшем для противостояния России. В качестве примера Колин Каль привел в пример изготовление боевых снарядов калибра 155 мм для стандартных гаубиц НАТО, а также ракеты семейства GMLRS, которые применяют реактивные системы залпового огня HIMARS. В Пентагоне уверены, что эти снаряды будут актуальны и спустя год, и через два, и через три года даже в том случае, если украинский кризис "сойдет на нет".

В Пентагоне не усматривают риска применения РФ ядерного оружия на Украине.

Фото и видео: YouTube / NowThis News