Патрик Райдер не стал комментировал слова украинского лидера.

Американское министерство по обороне в ответ на критику США со стороны украинских властей заявил, что у киевского режима не должно быть сомнений в военной помощи, оказываемой стране Вашингтоном. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник заметил, что на поле боя будут фиксироваться различные изменения, так как конфликт длится уже на протяжении двух с половиной лет. Власти Белого дома сосредоточили свое внимание на конечной цели, связанной с защитой территориальной целостности и суверенитета Украины, а также предоставлением для этого средств для долгосрочной обороны, так и удовлетворения неотложных потребностей ВСУ.

Я не собираюсь комментировать заявление президента Зеленского. Я позволю его комментариям говорить самим за себя. Повторюсь, не должно быть никаких сомнений в том, что США поддерживают Украину. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер заметил, что что в конечном счете украинцы должны самостоятельно защищать свою страну, пока Вашингтон продолжает коммуникацию с ними по вопросу их потребностей.

США обсуждают с Украиной долгосрочные цели ее вылазки в Курской области.

Фото и видео: YouTube / Defense Now