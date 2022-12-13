Пентагон заявил, что Запад не будет замедлять темпы оказания Киеву военной помощи

Ллойд Остин рассказал о поддержке ВСУ со стороны США и коллег.

Пентагон заявил, что Запад не будет замедлять темпы оказания киевскому военной помощи. Об этом журналистам рассказал американский министр по обороне Ллойд Остин. Чиновник выступили перед СМИ по завершению заседания рабочей группы, которое проводилось на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Он пояснил, что сейчас для Украины наступает "решающий момент" в боевых действиях. По мнению эксперта, учитывая военный прогресс, достигнутый международными союзниками и ВСУ, он уверен в том, что партнеры Киева и далее готовы поддерживать страну так долго, как это потребуется.

Решающее десятилетие для мира и это решающий момент для стремления Украины защитить себя. Эта контактная группа не будет сбавлять темп. США по-прежнему привержены тому, чтобы брать на себя ведущую роль в этих скоординированных усилиях. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Руководитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли на той же пресс-конференции объяснил, что пока Россия на завершит свою специальную военную операцию на Украине, международные участники контактной группы продолжат поддерживать ВСУ ради сохранения миропорядка, основанного на правилах. Генерал полагает, что в результате Кремль осознает "всю степень своего стратегического просчета".

Остин прокомментировал возможные поставки танков Abrams и Leopard Украине.

Фото и видео: YouTube / Right Now