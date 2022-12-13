Патрик Райдер оценил решение, которое приняли власти Великобритании.

Пентагон заявил, что США не передают Украине боеприпасы с обедненным ураном. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделал официальный представитель Минобороны, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Соответствующее заявление чиновник ответил на вопрос о том, планирует ли министерство по обороне США вслед за британскими коллегами отправить ВСУ боевые припасы с обедненным ураном.

Насколько я знаю, нет. Мы - нет. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагон

В опубликованном письменном ответе заместителя министра обороны Великобритании, баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится о том, что власти Соединенного королевства поставят Вооруженным силам снаряды, содержащие обедненный уран. Они также обладают повышенной эффективностью при уничтожении бронированной техники противника.

Пентагон подтвердил намерение поставить Украине устаревшие танки "Абрамс".

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour