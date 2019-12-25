Пентагон заверил, что министр обороны США не намерен покидать свой пост после выборов

Патрик Райдер оценил рабочие планы Ллойда Остина после объявления итогов выборов в Конгресс.

Пентагон заверил, что министр по американской обороне Ллойд Остин не намерен покидать свой должностной пост после промежуточных выборов в Конгресс. Также чиновник не обсуждает с администрацией Белого дома перспективы своей дальнейшей работы. С соответствующим заявлением в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне выступил официальный представитель, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Нет. И я не буду строить догадки относительно того, что может произойти в будущем. Министр сейчас концентрирует внимание на управлении военным ведомством, обеспечении национальной безопасности. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что промежуточные выборы в США проходят во вторник. На них избираются все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News