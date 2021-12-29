Пентагон: все жертвы теракта у аэропорта Кабула погибли от одного взрыва

Фрэнк Маккензи привел результаты расследования Пентагона перед прессой.

Пентагон: все жертвы теракта у аэропорта Кабула в 2021 году погибли от одного взрыва. Об этом на специальном брифинге с журналистами сообщил глава американского Центрального командования (СЕНТКОМ) Фрэнк Маккензи. Генерал выступил с результатами проведенного расследования. Чиновник рассказал прессе о том, что теракт около аэропорта столицы Афганистана, который зафиксирован в августе 2021 года, унес жизни свыше 180 местных жителей и был реализован при помощи одного взрывного устройства.

Расследование установило, что одно взрывное устройство убило по меньшей мере 170 мирных жителей Афганистана и 13 военнослужащих США" Фрэнк Маккензи, генерал США

Ранее американцы считали, что в тот день около аэропорта Кабула прогремело два взрыва. Они якобы были устроены террористами-смертниками из ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Взрывное устройство оказалось оснащено металлическими поражающими элементами. В ходе расследования не были установлены факты гибели или ранения граждан от огнестрельного оружия. Эта позиция расходится с приведенной ранее оценкой военных. Они приняли отдельные ранения от поражающих элементов за пулевые отверстия.

Представители США опросили около 100 свидетелей трагедии, военнослужащих, которые находились на наблюдательных вышках.

Захарова: РФ призывает Кабул не вестись на провокации по разжиганию розни.

Фото и видео: YouTube / NowThis News