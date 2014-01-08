Пентагон: возобновление военных инспекцией США на Украине не означает присутствие войск

Патрик Райдер сообщил о миссии отправленных на Украину специалистов военного ведомства США.

Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер рассказал о том, что возобновление военных инспекцией Вашингтона на Украине не означает присутствие войск и собственных сил в этой стране. Соответствующей информацией эксперт поделился с журналистами на регулярном брифинге в военном ведомстве. Он напомнил, что сотрудники военного атташата США в Киеве будут принимать участие в инспекциях, которые будут касаться поставок помощи и вооружения. Однако эти специалисты не будут отправлены на линию соприкосновения или боевых действий. Таким образом спикер прокомментировал вопрос о том, стоит ли воспринимать подобные поездки по украинской территории как то, что военные США вновь находятся на Украине.

Мы очень четко говорили, что у нас нет боевых подразделений на Украине. Никакие военные США не проводят боевые операции на Украине. Задача - осуществлять сотрудничество в области безопасности. Патрик Райдер, генерал ВВС США

Напомним, что ранее авторы из The Washington Post со ссылкой на представителей американских властей объяснили читателям, что к настоящему времени американские чиновники смогли провести только две очные проверки того, как украинские власти применяют поставленные виды вооружений. Проверено только 10% от 22 тысяч единиц техники.

Пентагон не назвал дату возможных новых контактов Остина и Шойгу.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News