Пентагон: военные из КНДР якобы направлены в Курскую область

Патрик Райдер раскрыл информацию, которой обладают власти США.

Американское оборонное министерство полагает, что пара тысяч солдат из Северной Кореи якобы уже направлена на территорию Курской области, в то время как в общей сложности в Россию якобы было переброшено около десяти тысяч бойцов из КНДР. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник добавил, что большинство из северокорейских военнослужащих, предположительно, проходят обучение в восточной части РФ. Эксперт не дал объяснения того, почему ведомство делает подобные выводы.

Мы полагаем, что КНДР отправила в общей сложности около 10,000 солдат для обучения на востоке России, и что эти войска, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель. Часть солдат уже переместилась ближе к Украин. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте упоминал о том, что делегация Южной Кореи якобы предоставила блоку в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию. В том числе речь шла об отправке северокорейцев в Курскую область.

Пентагон утверждает, что учения ВС КНР у Тайваня дестабилизируют обстановку.

Фото и видео: YouTube / Defense Now