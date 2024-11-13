Пентагон: военные США не пострадали в ходе атак на американскую базу в Сирии

Патрик Райдер раскрыл подробности инцидента в регионе Ближнего Востока.

Американские военнослужащие не пострадали во время нападений на военную базу США, расположенную на территории Сирии. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник добавил, что речь идет о нападениях в северо-восточной части Сирии, которфе зафиксированы 10 ноября. В министерстве по обороне указали, что власти предпринимают все необходимые меры ради того, чтобы защитить солдат, а также для предотвращения аналогичных инцидентов.

Нет ни одного раненого американца в результате этих атак. В первом случае был использован БПЛА, во втором случае велась стрельба с закрытых позиций, было выпущено две ракеты. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним,что телеканал Al Mayadeen сообщал зрителям о том, что две базы США в Сирии подверглись обстрелам.

Пентагон: хуситы обстреляли два американских ракетных эсминца.

Фото и видео: YouTube / Defense Now