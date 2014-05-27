Пентагон: военная помощь США Киеву должна показать РФ, что ее теория победы не сработает

Колин Кол рассказал о том, чего, по мнению Вашингтона, добивается российское руководство.

Пентагон рассказал о том, что новая американская военная помощь Украине должна показать России, что ее теория победы не сработает. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне с журналистами сделал заместитель руководителя оборонного ведомства США по политическим вопросам Колин Кол. Чиновник уверен в том, что Москва не сможет продержаться дольше Запада в противостоянии.

Я неоднократно ясно давал понять, что в значительной степени причина данного обязательства заключается в том, чтобы в действительности бросить вызов теории победы Путина. Колин Кол, замглавы Пентагона

Эксперт утверждает, что теория победы российского руководства заключается в том, что Москва сможет продержаться в нынешней геополитической ситуации дольше всех остальных и не откажется от принятых решений Кремля, несмотря на санкционное давление. По словам Кола, пакеты военной помощи киевскому режиму говорят о том, что Украину ждет стабильный поток поддержки вооружениями не только сейчас, но и в будущем. В Пентагоне не исключают, что это военное содействие будет растянуто на много месяцев и даже лет вперед.

Пентагон допустил возможность поставок истребителей Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News