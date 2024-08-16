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Пентагон выразил обеспокоенность из-за возможной эскалации на Украине

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Сабрина Сингх оценила реакцию США на вылазку ВСУ в российское приграничье.

В американском министерстве по обороне сохраняют обеспокоенность по поводу эскалации ситуации, сложившейся в рамках украинского кризиса, и считают, что киевскому режиму не обязательно требуются вооружения все большей дальности. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница указала на то, что администрация Белого дома сейчас взвешивает существующие варианты.

Мы считаем, что лучший способ действовать эффективно на поле боя - это увязывать воедино данные средства, продолжать выдавливать российские силы для восстановления контроля над суверенной территорией. Если Россия не ответила, не означает, что она не может или не сделает этого в будущем.

Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

При этом Сабрина Сингх утверждала прессе, что политика США, касающаяся ударов американскими вооружениями вглубь российской территории, все еще не претерпела изменений, невзирая на недавнюю вылазку ВСУ в Курской области.

В Пентагоне попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: пентагон, сабрина сингх
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Людикайнен Костя
Сегодня 9:38

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