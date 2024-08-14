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Пентагон выразил обеспокоенность из-за участия делегации КНДР в форуме "Армия"

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Патрик Райдер оценил проведение в РФ форума "Армия-2024".

Американское министерство по обороне в связи с участием делегации специалистов из Северной Кореи в форуме "Армия-2024" выразило собственную обеспокоенность развитием взаимодействия между Москвой и Пхеньяном. Пентагон заверил, что следит за ситуацией. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель профильного ведомства Патрик Райдер. 

Что касается конкретной встречи, у меня нет комментариев. Если говорить широко, то отношения по-прежнему вызывают беспокойство. И нам следует продолжить очень внимательно следить за этим по всем тем причинам, которые мы называли

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Ранее официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения со стороны коллективного Запада в незаконном военно-техническом сотрудничестве Москвы и Пхеньяна являются голословными и бездоказательными. Сергей Лавров назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что власти КНДР предоставляет России военную помощь.

Пентагон утверждает, что Украина не сообщала заранее США о вылазке в РФ.

Фото и видео: YouTube  / Defense Now

Теги: армия-2024, кндр, патрик райдер, пентагон, северная корея
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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