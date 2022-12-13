Пентагон уверен, что сможет поставлять оружие Киеву при сохранении своей боеготовности

Патрик Райдер рассказал о возможностях американского ВПК.

Пентагон уверен, что сможет поставлять оружие Киеву при сохранении собственной боеготовности. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Он напомнил, что страна будет помогать украинской стороне так долго, как это будет необходимо. Чиновника просили оценить словам министра Военно-морских сил Карлоса дель Торо о том, что США якобы столкнутся с тем, что через полгода или год при таких объемах военных поставок ВСУ, национальный военно-промышленный комплекс "не сможет нарастить объемы выпуска продукции".

В нашей работе с партнерами над поиском конкретных вооружений, конкретных систем из числа тех, что у нас имеются, учитывается целый ряд факторов для того, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину и в то же время сделать так, чтобы мы могли сохранять свою собственную боеготовность и свои собственные арсеналы. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

По словам Патрика Райдера, одной из сильных сторон США в стратегическом плане является тот момент, что страна способна опираться на свои мотивированные предприятия военно-промышленного комплекса, которые хотят помочь в укреплении оборонного потенциала.

Пентагон ожидает, что обучение ВСУ применению БМП Bradley начнется на следующей неделе.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

