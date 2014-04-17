Пентагон утверждает, что российский самолет повредил дрон США над Сирией

Само устройство удалось доставить на базу.

Пентагон утверждает, что российский самолет повредил американский дрон MQ-9 над Сирией. Об этом заявил командующий девятой воздушной армией Центрального командования ВВС США Алекс Гринкевич.

В опубликованном сообщении отмечается, что инцидент произошел 23 июля. По словам Гринкевича, российский истребитель якобы пролетел в опасной близости от американского беспилотника и выпустил ракеты, одна из которых попала в аппарат и повредила его винт. При этом само устройство удалось доставить на базу.

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Видео: Telegram / AviaNews