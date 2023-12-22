Ллойд Остин назвал виновного в украинском кризисе.

Американский министр по обороне Ллойд Остин утверждает, что расширение Организации Североатлантического договора (НАТО) не является причиной украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в 2024 году. В проблеме иностранный чиновник обвинил российскую сторону.

Я с почтением не соглашусь с вашим утверждением, что расширение НАТО вызвало украинский кризис. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Напомним, что официальный представитель Кремля при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что страны коллективного Запада сделали "много всего плохого" в адрес Москвы, обманывали ее после распада Советского Союза, тем самым вынудили начать специальную военную операцию. Чиновник добавил, что недружественные страны занимались расширением военной инфраструктуры НАТО в сторону государственных границ России.

Остин: США едва ли помогут Южной Корее в строительстве атомных подводных лодок.

Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies