Пентагон утверждает, что не готовится к применению силы против Венесуэлы

Американское министерство по обороне не проводит подготовку к какому-либо применению силы против Венесуэлы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница ответила на вопрос СМИ о том, готовятся ли военнослужащие предоставить властям страны варианты использования силовых методов в свете изменений в южноамериканской республике. Речь идет о том, что корабль Балтийского флота российского Военно-морского флота "Смольный" совершил деловой заход в морской порт Ла-Гуайра, находящийся в стране.
Я не осведомлена о каких-либо планах вмешательства Министерства обороны США тем или иным образом. Мы следим за этим в министерстве.
Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона
Эксперт порекомендовала обратиться в Госдепартамент США с вопросами, касающимися этой темы.
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Фото и видео: YouTube / Defense Now
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