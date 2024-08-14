Патрик Райдер оценил сведения, которыми СШа обладают по нападению на российский регион.

Киевский режим якобы не предупреждал заблаговременно американское министерство по обороне и администрацию при президенте Джо Байдене об атаке Вооруженных сил Украины на Курскую область. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Нет, они не информировали нас заранее. Да, мы проводим консультации, обсуждаем это с ними. Мы поддерживаем с ними контакт, когда у нас будет больше информации, мы, конечно, ее предоставим. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

По словам официального представителя Пентагона, совершение воздушных ударов в российском регионе с применением американского оружия соответствует политике Вашингтона. Патрик Райдер добавил, что по оценкам профильного ведомства, все действия ВСУ в Курской области остаются в рамках той политики, которая была установлена властями США.

В Пентагоне по-прежнему пытаются выяснить цели вылазки Украины в РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now