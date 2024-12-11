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Пентагон утверждает, что США не создают новую военную базу на севере Сирии

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Сабрина Сингх напомнила о военном присутствии США на востоке Сирии.

Американские военнослужащие не создают новую базу в северной части Сирии, а также не планируют вести патрулирование в регионе совместно с курдскими формированиями. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 11 января сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница

США не создают каких-либо баз или постоянных структур в районе Кобани. Я не осведомлена о каких-либо совместных патрулях силами США, Франции и СДС, если вы имеете в виду это. Я не знаю ни о чем подобном.

Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Ранее телеканал Al Hadath уведомил со ссылкой на источники в курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) о том, что новая военная база США и западной коалиции в Сирии создается на восточном берегу Евфрата в районе города Айн-эль-Араб в Кобани. Пресса попросила Сабрину Сингх  оценить сообщения, согласно которым американские и французские военные могут быть переброшены в северную часть Сирии. Она отметила, что военное присутствие США сохраняется в восточной части Сирии.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: военные базы, пентагон, сабрина сингх
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

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