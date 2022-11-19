Колин Каль рассказал, что Россия не сможет развивать собственную сферу безопасности в ближайшее время.

Американское оборонное ведомство утверждает, что Россия будет заниматься "восстановлением" военного потенциала 10 лет. По словам эксперта, именно на этой задаче будет сконцентрировано внимание российского руководства, а не на развитии собственных связей в сфере безопасности с третьими странами. Соответствующей информацией поделился заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль. Чиновник изт США выступил на международном форуме "Манамский диалог", организованного британским Международным институтом стратегических исследований.

Что касается России, то мы на каждодневной основе наблюдаем ограничения ее военной техники и потенциала. Откровенно говоря, она в следующие десять лет или больше будет в основном концентрировать внимание на восстановлении своих Вооруженных сил. Колин Каль, замглавы Пентагона

Таким образом Колин Каль прокомментировал ход специальной военной операции (СВО) России на Украине. Пентагон призывает международных партнеров и союзников на Юлижнем Востоке не развивать военно-техническое сотрудничество с Россией и Китаем, а также отказаться от развития контактов с Москвой.

Пентагон: США добиваются от Ближнего Востока усиления нажима на Россию в связи с Украиной.

Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies

