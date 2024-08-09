Сабрина Сингх прокомментировала атаку ВСУ на российский регион.

Нанесение ударов по территории Курской области с применением оружия американского производства соответствует политике Вашингтона. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала заместитель официального представителя министерства по обороне США Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила, что власти страны расценивают нападение армии киевского режима на российский регион как деятельность по защите от атак, происходящих из указанного региона РФ.

Да, это соответствует нашей политике. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

На уточняющий вопрос СМИ о том, готов ли Вашингтон поддержать удар по Москве или другому российскому городу в случае появления данных о якобы подготовке оттуда атаки, Сабрина Сингх заметила, что США по-прежнему не поддерживают нанесение ударов американским оружием вглубь территории России. Однако она отказалась конкретизировать максимально допустимую дальность нанесения ударов для ВСУ американским оружием по территории РФ.

Пентагон сообщил о запуске трех ракет по базе с ВС США в Ираке.

Фото и видео: YouTube / Defense Now