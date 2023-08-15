Пентагон: тема недопущения размещения ЯО в космосе заслуживает диалога с РФ

Джеффри Круз оценил действия Москвы в космосе.

В американском оборонном ведомстве полагают, что вопрос недопущения размещения ядерного оружия в космическом пространстве является достойной темой для ведения диалога с российским руководством. Такое мнение огласил на ежегодном форуме по безопасности при Аспенском институте директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Джеффри Круз. В ходе выступления эксперт подчеркнул, что Вашингтон уже десятилетие следит за прогрессом Москвы в создании ядерного оружия для размещения в космосе. Он добавил, что Россия далеко продвинулась в этом вопросе.

Видим их работу, направленную на то, чтобы придать новый импульс их оборонно-промышленной базе. Раскрытие этого (данных о якобы разработке РФ оружия для размещения в космосе) потенциально может поменять этот путь <...>, данная тема заслуживает диалога. Джеффри Круз, эксперт

,Джеффри Круз указал участникам мероприятия на то, что в Москве значительно концентрируют свое внимание на космических средствах как на асимметричном потенциале.

Пентагон заявил, что часть украинских пилотов завершила обучение управлению F-16 в США.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute