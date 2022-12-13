Пентагон сообщил о жалобах на нецелевое использование военной помощи Киеву

Роберт Сторч оценил проблему коррупции на Украине.

Пентагон сообщил о жалобах на нецелевое и ненадлежащее использование военной помощи киевскому режиму. Об этом во время слушаний в комитете по делам Вооруженных сил при Палате представителей объявил американский генеральный инспектор при министерстве обороне США Роберт Сторч. В ходе мероприятия специалисту задали вопрос о том, как работает "горячая линия" по проблеме, которая беспокоит местных законодателей, которые выделают финансирование для подержки ВСУ.

Цель заключается в предоставлении возможности людям сообщить о том, что, по их мнению, может быть неправильным. Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать. Роберт Сторч, генинспектор Пентагона

Заместитель министра обороны США Колин Кал отметил, что Вашингтон признает существование коррупционной проблемы на Украине, однако считает, что поставляемое западное вооружение используется в региональном конфликте "по назначению".

В Пентагоне прокомментировали приостановку участия России в ДСНВ.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News