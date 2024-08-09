Пентагон сообщил о запуске трех ракет по базе с ВС США в Ираке

Сабрина Сингх прокомментировала удар по Айн-эль-Асад.

Поддерживаемая Ираном шиитская группировка запустила в понедельник, 5 августа, три ракеты по территории авиационной базы Айн-эль-Асад в Ираке, где находились американские военнослужащие США, один снаряд удалось перехватить. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Две ракеты, выпущенные, как мы считаем, поддерживаемой Ираном шиитской группировкой, упали на авиабазу Айн-эль-Асад в Ираке. Третья ракета была перехвачена до того, как она могла достичь базы. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

По словам официального представителя профильного ведомства, Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток и Северная Африка, в текущий момент занимается расследованием обстоятельств такого нападения. Сабрина Сингх добавила, что военные хотят сделать так, чтобы подобная атака не могла повториться. Для этого СЕНТКОМ скорректирует и приметнадлежащие меры, необходимые для защиты личного состава в регионе.

США не связывались с Ираном для предотвращения дальнейшей эскалации.

Фото и видео: YouTube / Defense Now