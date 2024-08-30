Пентагон сообщил о прибытии в Ашдод судна с гумпомощью для жителей Газы

Сабрина Сингх указала на ситуацию с поддержкой палестинцев на Ближнем Востоке.

Судно с грузом гуманитарной помощи для мирных жителей из сектора Газа прибыло в морской порт Ашдод. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница указала на то, что разгрузка займет у специалистов четыре - шесть дней, а затем гуманитарная помощь начнет поступать гражданскому населению палестинского анклава на Ближнем Востоке.

В начале этой недели судно Cape Trinity прибыло с Кипра в порт Ашдод, начался процесс разгрузки контейнеров с гуманитарной помощью. Это примерно 6 млн фунтов (свыше 2,7 тысяч тонн) помощи, которая будет распределена в секторе Газа. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

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Фото и видео: YouTube / Defense Now