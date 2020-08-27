Марк Эспер заявил о необходимости быть готовым к противостоянию с РФ и Китаем.

Пентагон собрался бороться с Россией во всех концах мира. Об этом рассказал глава оборонного ведомства США Марк Эспер. По словам чиновника, Вашингтон должен быть готов к противостояния с Пекином и Москвой.

Эксперт подчеркнул, что Россия и Китая присутствуют в разных концах планеты. В связи с ситуацией Пентагону следует быть готовым к тому, чтобы иметь с данными странами дело на Ближнем Востоке, Арктике, Европе, Индо-Тихоокеанском регионе. По словам руководителя американского военного ведомства, для успешной борьбы с потенциальным противником Вашингтон инвестирует в развитие новых поколений технологий.

Военные США пострадали в столкновении с патрулем России в Сирии.

Видео: YouTube / Bloomberg QuickTake News