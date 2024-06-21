Пентагон считает возможным урегулирование между Израилем и "Хезболлах"

Патрик Райдер оценил противостояние еврейского государства и "Хезболлах".

В американском министерстве по обороне считают, что еще можно урегулировать региональную эскалацию на израильско-ливанской государственной границе дипломатическими методами, а также избежать полномасштабного военного конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Учитывая интенсивность ракетного обстрела, который ведется с обеих сторон границы, мы определенно встревожены. И в публичном, и в частном порядке мы обращаемся ко всем сторонам с призывом восстановить мир вдоль границы и найти дипломатическое решение. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Иностранный чиновник добавил, что пока что профильному ведомству в США нечего объявить об изменениях в расстановке сил США, размещенных в ближневосточном регионе. Однако военнослужащие не стремятся к расширению конфликта на указанной территории, поэтому ведется совместная работа по недопущении такого сценария ведется с международными союзниками.

США утверждают, что ATACMS все еще не могут использоваться для ударов вглубь РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now