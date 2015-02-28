Сабрина Сингх рассказала об ожиданиях США от российских ракет.

В американском министерстве по обороне считают, что Москва может ударить собственной гиперзвуковой ракетой "Орешник" средней дальности по украинской территории ближайшие дни. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница указала СМИ на то, что использование данного оружия Россией не окажет стратегического влияния на региональный конфликт. В профильном ведомстве уверены, что российское руководство якобы использует данный тип вооружений исключительно в целях запугивания жителей соседнего государства. При этом власти США и международные союзники киевского режима продолжат оказывать Вооруженным силам Украины всестороннюю поддержку.

Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни. У меня нет для вас точной даты. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

США не меняли подходов к ядерному развертыванию после удара РФ "Орешником".

Фото и видео: YouTube / Defense Now