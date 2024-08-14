Пентагон считает, что Иран может атаковать Израиль уже на этой неделе

Патрик Райдер прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.

Американское министерство по обороне полагает, что Иран может уже на этой неделе устроить нападение на Израиль в качестве ответа на убийство председателя политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Конечно, это возможно. В конечном итоге я не собираюсь спекулировать или пытаться угадать, когда они могут напасть, но хочу сказать, что мы должны отнестись к этому серьезно. Поэтому мы будем готовы, и мы уже готовы. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

При этом Патрик Райдер ушел от прямого ответа на вопрос СМИ о том, при каких обстоятельствах американские Вооруженные силы на Ближнем Востоке теоретически могут совершить удар по иранским объектам. В Пентагоне уточнили, что внимание уделяется деэскалации обстановки и защиты собственных войск и поддержки обороны еврейского государства, для чего Вашингтон разместил в регионе дополнительные силы и средства.

Пентагон выразил обеспокоенность из-за участия делегации КНДР в форуме "Армия".

Фото и видео: YouTube / Defense Now