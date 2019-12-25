Пентагон: референдумы в Донбассе не повлияют на поддержку Украины

Патрик Райдер рассказал о том, что итоги референдумов о присоединении к РФ в США не будут приняты.

Запланированные референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик Донбасса и освобожденных территорий в состав России не повлияют на военную и политическую поддержку Украины со стороны США. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне поделился бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. По словам чиновника, никто в мире не будет серьезно воспринимать подобное "фиктивное голосование", результате проведенных референдумов не будут признаны.

Как это повлияет на нашу и международную поддержку Украины? Это никак не повлияет, мы продолжим работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы предоставлять им необходимую помощь для защиты. Патрик Райдер, генерал ВВС США

Американский генерал высказал мнение о том, что данные референдумы являются "информационной операцией" России ради того, чтобы отвлечь внимание от сложного положения, в котором сейчас находятся Вооруженные силы России на СВО.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News