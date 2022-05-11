Пентагон: ракетные удары России не затруднили поставки Западом вооружений Киеву

Джон Кирби прокомментировал действия Минобороны РФ по нанесению ударов на Украине.

Пентагон заявил, что ракетные удары России не затруднили поставки Западом вооружений Киеву. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. Чиновник добавил, что говорит о якобы проведенных ударах по инфраструктуре Одессы и других населенных пунктов Украины.

Не было никакого влияния…на поток и поставки техники и вооружений на Украину. Поставки продолжаются каждый день. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Российский министр по обороне Сергей Шойгу еще 4 мая объявил о том, что США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В ведомстве считают своей законной целью любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию соседнего государства с вооружением или другой материальной помощью для Вооруженных сил Украины.

Главы оборонных ведомств США и Британии проведут переговоры по Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News