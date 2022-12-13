Пентагон призвал Запад найти "творческие способы" нарастить объемы выпуска продукции ВПК

Ллойд Остин рассказал о военной помощи для ВСУ.

Странам коллективного Запада следует найти "творческие способы" для того, чтобы нарастить объемы выпуска оборонной продукции собственных военно-промышленных комплексов в связи с масштабными поставками, которые оказываются Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне сделал американский министр из Пентагона Ллойд Остин.

Мы обсудим способы еще больше ускорить темпы промышленного производства критически важных систем. Нам придется копать глубже и продолжать искать творческие способы нарастить свой промышленный потенциал... Ллойд Остин, шеф Пентагон

Эксперт заметил, что власти США и партнеры концентрируют свое внимание на том вкладе в региональный конфликт, который "меняет дело в режиме реального времени. Он напомнил, что контактная группа по оказанию военной помощи ВСУ взяла на себя обязательства по отправке Киеву около 65 миллиардов долларов.

Союзники Киева обсудили создание центра по обслуживанию танков Leopard 2.

Фото и видео: YouTube / Defense Now