Пентагон призвал Россию обеспечить прозрачность по скоплению сил у границы с Украиной

Об обеспокоенности властей США ситуацией Кирби заявляет уже не в первый раз.

Власти США хотят, что Россия дала "прозрачные и честные ответы" по стягиванию вооруженных сил на границе с Украиной. Об этом 10 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам представителя ведомства, в США призывают Москву "ясно дать понять о своих намерениях и придерживаться Минских соглашений".

Накануне Кирби также подчеркнул, что Вашингтон продолжает наблюдать за вызывающими беспокойство передвижениями российских военнослужащих и их боевой техники.

В Минобороны РФ заявляют о том, что военные силы США осваивают предполагаемый театр военных действий и, в частности, территорию Украины.

Видео: YouTube / NowThis News