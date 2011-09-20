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Пентагон призвал Россию обеспечить прозрачность по скоплению сил у границы с Украиной

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Об обеспокоенности властей США ситуацией Кирби заявляет уже не в первый раз.

Власти США хотят, что Россия дала "прозрачные и честные ответы" по стягиванию вооруженных сил на границе с Украиной. Об этом 10 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам представителя ведомства, в США призывают Москву "ясно дать понять о своих намерениях и придерживаться Минских соглашений".

Накануне Кирби также подчеркнул, что Вашингтон продолжает наблюдать за вызывающими беспокойство передвижениями российских военнослужащих и их боевой техники.

В Минобороны РФ заявляют о том, что военные силы США осваивают предполагаемый театр военных действий и, в частности, территорию Украины. 

Видео: YouTube / NowThis News

Теги: джон кирби, пентагон, российско украинская граница
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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