Патрик Райдер указал на ситуацию с украинским конфликтом и вылазке ВСУ в Курскую область.

Американское министерство по обороне признало информацию о том, что российские силы продвигаются на красноармейском (покровском) направлении на подконтрольной киевскому режиму территории Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ о том, как в ведомстве оценивают оперативную обстановку на данном участке регионального конфликта. Эксперт заверил корреспондентов в том, что власти США продолжат поддерживать контакты и проводить консультации с украинской стороной для того, чтобы лучше понять потребности.

Мы, безусловно, внимательно следим за этим. Вы видите, что россияне здесь постепенно продвигаются. И, как вы знаете, на этой приграничной территории идут тяжелые бои. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил публично о напряженной ситуации в этом районе. Местный президент Владимир Зеленский проинформировал аудиторию в социальных сетях, что после доклада главнокомандующего армией Александра Сырского руководством страны принято решение усилить это направление.

США заявили, что им известно об утечке нефти с атакованного хуситами танкера.

Фото и видео: YouTube / Defense Now