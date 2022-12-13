Колин Каль рассказал о том, что доказательств переправки оружия для ВСу на черные рынки у США нет.

Пентагон признал, что Вооруженные силы России захватывают американские вооружения на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил США в Палате представителей Конгресса США сделал заместитель американского министра по обороне Колин Каль. Чиновник ответил на вопрос местных законодателей о том, как Вашингтон будет способен предотвратить продажу на черном рынке американских видов вооружений, которые отправляются в качестве помощи киевскому режиму и ВСУ.

Думаю, согласно нашим оценкам, если какие-либо системы были перенаправлены не туда, то россиянами, которые захватывают их на поле боя. Это всегда происходит. Но нет свидетельств того, что украинцы направляют это на черный рынок. Колин Каль, замглавы Пентагона

Заместитель министра обороны по политическим вопросам подчеркнул, что американская сторона "не видит никаких доказательств" того, что поставляемые США вооружения "систематически" направляют не туда, куда они должны уйти.

В Пентагоне считают, что конфликт на Украине может длиться несколько лет.



Фото и видео: YouTube / NowThis News