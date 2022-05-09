Пентагон признал, что не может подтвердить версии об участии сил КНДР в СВО

Патрик Райдер оценил сведения Киева об участии Северной Кореи в украинском конфликте на стороне РФ.

Американское министерство по обороне не располагает сведениями, которые бы подтверждали версии киевского режима о присутствии войск КНДР в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник указал на то, что он видел сообщения в СМИ относительно возможной отправки войск Северной Кореи на Украину или Россию.

Я могу сейчас заявить, что мы разбираемся в этом. Мы не можем подтвердить или дополнить эти сообщения. Если бы это было правдой, то продемонстрировало бы наращивание сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Украинский президент Владимир Зеленский ранее утверждал, что якобы, "по его разведывательной информации", КНДР направила "тактический персонал и офицеров" в Донбасс и Новороссию и что Пхеньян "готовит тысячи солдат для отправки на Украину", однако "пока не приступил к их переброске".

ВМС США применили около 10 перехватчиков для отражения удара Ирана по Израилю.

Фото и видео: YouTube / Defense Now