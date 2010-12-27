Пентагон представит Трампу до конца дня цели возможной атаки на Иран

Ответная реакция США на нападение в Саудовской Аравии может стать началом военных действий.

В пятницу Пентагон предоставит США точки, по которым может быть совершен удар с воздуха. Политики назовут список целей в Иране. Ранее государство обвинили в атаке на нефтяные объекты на территории Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Перечень будет разработан во время совещания Совета национальной безопасности, которое состоится в Вашингтоне. Дипломаты хотят обратить внимание президента США Дональда Трампа на то, что боевые действия против Тегерана позволят государствам начать полномасштабную войну.

Ранее руководитель Комитета начальников штабов ВС США рассказал, что видит своей целью предоставить возможные варианты действий в сложившейся ситуации. А решение об их необходимости должна лечь на плечи главы Белого дома. Сам же Трамп еще в среду прокомментировал журналистам, что не хочет начинать войны. Позже он допустил, что проблему не удастся урегулировать мирным путем.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуме прокомментировали планы США по ядерной атаке Калининграда.

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