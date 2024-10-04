Сабрина Сингх оценила инициативу, о которой рассказал ранее Джо Байден.

Американское министерство по обороне пока что не называет сроки начала обучения 18 летчиков Вооруженных сил Украины применению боевых самолетов F-16. Одним из условий старта подготовки украинских пилотов является владение английским языком. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Я не могу назвать конкретных сроков. Как вы знаете, одним из требований для подготовки летчиков является владение английским языком. Мы начнем работу с этими летчиками, когда они будут готовы, но я не могу назвать сроков. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что лидер Белого дома Джо Байден ранее распорядился расширить программу обучения украинских пилотов применению истребителей F-16. В 2025 году его должны пройти 18 пилотов из Военно-воздушных сил киевского режима.

Пентагон считает уничтожение Западом ракет РФ над Украиной вовлечением в конфликт.

Фото и видео: YouTube / Defense Now