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Пентагон пока не называет сроки начала обучения 18 летчиков ВСУ применению F-16

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Сабрина Сингх оценила инициативу, о которой рассказал ранее Джо Байден.

Американское министерство по обороне пока  что не называет сроки начала обучения 18 летчиков Вооруженных сил Украины применению боевых самолетов F-16. Одним из условий старта подготовки украинских пилотов является владение английским языком.  Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Я не могу назвать конкретных сроков. Как вы знаете, одним из требований для подготовки летчиков является владение английским языком. Мы начнем работу с этими летчиками, когда они будут готовы, но я не могу назвать сроков.

Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что лидер Белого дома Джо Байден ранее распорядился расширить программу обучения украинских пилотов применению истребителей F-16. В 2025 году его должны пройти 18 пилотов из Военно-воздушных сил киевского режима.

Пентагон считает уничтожение Западом ракет РФ над Украиной вовлечением в конфликт.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: f-16, пентагон, сабрина сингх
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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