Патрик Райдер рассказал о том, что новая команда должна подписать меморандум о взаимопонимании.

Американское министерство по обороне пока что не контактировало с командой нового избранного президента, члена Республиканской партии Дональда Трампа по вопросам передачи должностных полномочий. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник отметил, что от команды политика ждут дальнейших шагов по подписанию меморандума о взаимопонимании с действующими властями.

Готовы поддержать спокойную и упорядоченную передачу власти и обеспечить приходящую команду всей необходимой информацией в соответствии с документами и соглашениями, чтобы они были готовы выполнять свои функции и обязанности в первый же день. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон не прокомментировал контакты с РФ по устранению конфликтных ситуаций в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now