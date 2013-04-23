Пентагон пока не контактировал с командой Трампа по вопросам передачи полномочий

Американское министерство по обороне пока что не контактировало с командой нового избранного президента, члена Республиканской партии Дональда Трампа по вопросам передачи должностных полномочий. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник отметил, что от команды политика ждут дальнейших шагов по подписанию меморандума о взаимопонимании с действующими властями.
Готовы поддержать спокойную и упорядоченную передачу власти и обеспечить приходящую команду всей необходимой информацией в соответствии с документами и соглашениями, чтобы они были готовы выполнять свои функции и обязанности в первый же день.
Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона
Пентагон не прокомментировал контакты с РФ по устранению конфликтных ситуаций в Сирии.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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