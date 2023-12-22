Пентагон подтвердил сообщение о повреждении пирса в секторе Газа

Сабрина Сингх рассказала о необходимости ремонта в Ашдоде.

Временный морской пирс, который американские военнослужащие построили для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, получил повреждения. В связи с данным инцидентом, в течение следующих двух суток объект будет отбуксирован в израильский город Ашдод для ремонта. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного министерства Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила, что причиной поломки стали неблагоприятные погодные условия в регионе Ближнего Востока. На восстановительные мероприятия уйдет более одной недели, а затем специалисты снова пришвартуют пирс к побережью палестинского анклава.

Пирс <...> был поврежден, отдельные части пирса нуждаются в ремонте. В связи с этим в течение 48 часов пирс будет снят с якорей и отбуксирован в Ашдод, где Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) проведет его ремонт. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Напомним, что о повреждении пирса и приостановке его использования сообщал американский телеканал NBC News. Еще 25 мая Центральное командование ВС США сообщило о том, что четыре судна, которые участвуют в работе временного пирса для оказания помощи сектору Газа, сорвались со своих швартовов из-за сильной качки на море. Два объекта выбросило на побережье в районе города Ашдод. Из людей никто не пострадал.

Пентагон: временный пирс на берегу в Газе начнет принимать помощь в ближайшие дни.

Фото и видео: YouTube / Defense Now