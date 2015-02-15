Пентагон подтвердил, что США получили уведомление незадолго до пуска "Орешника"

Сабрина Сингх

Американское министерство по обороне получило от Москвы уведомление незадолго до запуска российскими военнослужащими пуска гиперзвуковой ракеты "Орешник". Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница указала СМИ на то, что пока что профильное ведомство не готово давать оценок произошедшему и давать реакцию она то воздействие, которое инцидент оказал на украинский кризис.

США были уведомлены незадолго до запуска через канал по уменьшению ядерной опасности. Мы, определенно, этим обеспокоены, у нас пока нет оценки воздействия, но это определенно вызывает наше беспокойство. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

В Пентагоне добавили, что власти США заранее предупредили Украину и своих международных союзников о вероятности использования Россией ракеты "Орешник". На вопрос о том, какие меры могла принять Украина для подготовки к такому ракетному удару, Сабрина Сингх отказалась давать комментарии.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now