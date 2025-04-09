Брайан Фентон указал на цели США в Европе в сфере безопасности.

Поддержка Вооруженных сил Украины со стороны стран-членов НАТО в текущем противостоянии с Россией повысила устойчивость Североатлантического альянса и его готовность к потенциальному военному конфликту в европейском регионе. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в Сенате американского Конгресса сделал генерал Брайан Фентон. Иностранный чиновник также является руководителем Командования специальных операций (SOCOM) Вооруженных сил США генерала Брайана Фентона.

Поддержка со стороны НАТО украинских сил обороны улучшила оперативную совместимость и значительно повысила устойчивость и готовность альянса к будущему конфликту в Европе. текст Брайана Фентона, распространенный перед выступлением военачальника

Эксперт заметил, что силы специальных операций США в Европе в течение долгих лет наращивали свой потенциал для повышения совместимости с аналогичными европейскими структурами из стран-партнеров. За 2024 год SOCOM подписало четыре новых соглашения о намерениях по углублению сотрудничества с европейскими военнослужащими в сфере обмена информацией и разведывательными данными. Ключевой целью для Вашингтона в Европе является восстановление региональных сил сдерживания угроз для безопасности. Брайан Фентон указал, что для США важно понимать, что военный блок одержит победу в том случае, если политика сдерживания потерпит неудачу.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now