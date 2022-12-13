Пентагон поддержал внесение ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций

Ллойд Остин рассказал об отношении к российской ЧВК.

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин в четверг 11 мая выступил в поддержку внесения российской частной военной компании "Вагнер" в список террористических организаций. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. Эксперт ответил на вопрос от местного сенатора Линдси Грэма (представляет Республиканскую партию от штата Южная Каролина). Политик заметил, что хочет привлечь ЧВК к ответственности. Для этого ему нужно встретиться с Ллойдом Остином и его командой чтобы понять, что сотрудники Пентагона понимают важность содействия и следуют букве закона.

Я думаю, это ужасная террористическая организация... Ллойд Остин, шеф Пентагона

Напомним, что постановление о внесении в американский список иностранных террористических организаций принимается по итогам межведомственных консультаций руководством Госдепартамента США. Такое решение внешнеполитическим ведомством Вашингтона не принималось, несмотря на то что киевский режим неоднократно призывал власти США включить ЧВК "Вагнер" в "черный перечень".

Пентагон опасается ответных мер РФ в случае привлечения ее руководства к ответственности.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News