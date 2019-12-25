Пентагон перенаправил выделенные Украине $30 млн на производство минералов

США планируют развивать поставки галлия и скандия.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе перенаправили почти 30 миллионов долларов, выделенных ранее на оказание помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Военного министерства США. Чиновники из Пентагона уточнили, что теперь средства пойдут на развитие поставок критически важных минералов - галлия и скандия. Речь идет о важнейших для страны минералах, которые необходимы в производстве широкого спектра оборонного оборудования.

Министерство обороны США сегодня объявило о выделении компании ElementUS Minerals, LLC (ElementUSA) гранта на сумму $29,9 млн в рамках Закона об оборонном производстве (DPA). сообщение Пентагона

В документе говорится о том, что инвестиции используют денежные средства, выделенные в рамках Закона о дополнительном финансировании для Украины от 2022 года. Исполняющий обязанности заместителя помощника шефа Пентагона по вопросам устойчивости промышленной базы Джеффри Фрэнкстон заметил, что новый грант позволит местным компаниям извлекать галлий и скандий из отходов переработки.

Фото: pxhere.com