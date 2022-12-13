Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать обломки БПЛА

Патрик Райдер рассказал подробности о ситуации с утонувшим дроном США в Черном море.

Американское оборонное ведомство ознакомилось с сообщениями о попытках России достать обломки американского разведывательного-ударного беспилотника, который затонул в акватории Черного моря. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Эксперт заметил, что военные из ведомства не готовы на текущий момент ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные., заявил в четверг пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер. Чиновник добавил, что крайне маловероятно, что Россия сможет получить от бесплотника что-то полезное для себя, так как военные СШа предприняли необходимые меры для защиты информации на борту БПЛА.

Я видел ряд сообщений по данной теме, однако не могу подтвердить, сделали ли они это, или нет... Во-первых, мы предприняли шаги для защиты информации на борту судна, во-вторых, остатки находятся на очень большой глубине. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напоменим, что местный телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника сообщил в эфире о том, что российские военные корабли якобы прибыли к месту падения американского БПЛА в Черном море.

В Пентагоне заявили, что США не просили у России извинений в связи с инцидентом с БПЛА.

Фото и видео: YouTube / Roasted Media