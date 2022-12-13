Пентагон ожидает, что обучение ВСУ применению БМП Bradley начнется на следующей неделе

Патрик Райдер пояснил, что сначала поставки поступят в ФРГ, а уже потом - на Украину.

Пентагон ожидает, что обучение Вооруженными силами Украины применению боевых машины пехоты американского производства Bradley начнется на следующей неделе. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга сделал официальный представитель министерства по обороне, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. СМИ хотели узнать о том, когда начнутся тренировки для иностранцев.

Обучение должно начаться на следующей неделе в Германии. В нашем плане нет конкретных дат, подготовка займет недели, а не месяцы. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Эксперт пояснил, что примерно к завершению обучения ВСУ получат поставки данного вида оружия. Патрик Райдер пояснил, что БМП сначала направят в Германию, на территории которой будет проводиться обучение, а уже потом на Украину.

В Пентагоне не видят признаков подготовки наступательных операций на Украину из Белоруссии.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News