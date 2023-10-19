Пентагон ответил на вопрос про БПЛА, процитировав джедая из "Звездных войн"

Патрик Райдер оценил угрозы, которые дроны представляют для США.

В американском оборонном министерстве прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), замеченных в воздушном пространстве местных штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. Во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер процитировал героя из вселенной "Звездных войн", джедая Оби-Вана Кеноби, когда иностранного чиновника пресса в шутку спросила о том, сопровождались ли какие-либо случаи наблюдения за БПЛА появлением большого, прямоугольного, черного объекта, типа монолита под сопровождение симфонической поэмы немецкого композитора Рихарда Штрауса "Так говорил Заратустра".

Наверное, мне придется вспомнить слова очень мудрого пророка Оби-Вана Кеноби, который сказал, что это не те дроиды, дроны, которые вы ищете. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон пока не контактировал с командой Трампа по вопросам передачи полномочий.

Фото и видео: YouTube / Defense Now